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Батрадз Кокоев
№23
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
88'
88'
88'
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
минуты: 75' - 90'
Волгарь
0
Химки
2
минуты: 75' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Авангард
0 : 0
Химки
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 74'
Авангард
0
Химки
0
минуты: 1' - 74'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
минуты: 51' - 90'
Химки
3
Томь
1
минуты: 51' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Крылья Советов
2
Химки
0
минуты: 77' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
8:00
минуты: 66' - 90'
Луч
1
Химки
1
минуты: 66' - 90'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
Химки
2 : 1
Кубань
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
15:00
был в запасе
Химки
2
Кубань
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 69' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 69' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Химки
1
Зенит-2
1
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Химки
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-2
0
Химки
1
минуты: 90' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
19:00
минуты: 1' - 46'
Химки
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Химки
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 73'
Тюмень
2
Химки
2
минуты: 1' - 73'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Химки
0
Сочи
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Химки
0 : 3
Шинник
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
0
Шинник
3
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Химки
0
Волгарь
1
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
минуты: 73' - 90'
Химки
1
Авангард
1
минуты: 73' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Томь
2
Химки
1
минуты: 1' - 80'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Химки
0
Крылья Советов
2
минуты: 74' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Химки
0
был в запасе
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