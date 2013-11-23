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Александр Строков
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 88' - 90'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 88' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Оренбург
1 : 2
Мордовия
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Оренбург
1
Мордовия
2
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Енисей
2 : 4
Мордовия
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
Мордовия
4
минуты: 90' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Мордовия
2
Сибирь
0
минуты: 84' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 81' - 90'
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 81' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Арсенал
0 : 0
Мордовия
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Арсенал
0
Мордовия
0
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Торпедо
0
был в запасе