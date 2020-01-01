Марко Верратти
№6
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 нояб. 1992 (27) лет
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
17
0
5
6
0