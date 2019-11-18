Тасос Бакасетас
№14
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
26 июня 1993 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Греция
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'