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Лента
Матч-центр
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Андреас Бухалакис
№5
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
5 апр. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Олимпиакос
2
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0
1
0