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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яннис Янниотас
№70
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Греция
Дата рождения
29 апр. 1993 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'