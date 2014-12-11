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Матч-центр
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Сократис Диудис
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Брюгге
2 : 1
ХИК
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
был в запасе
Брюгге
2
ХИК
1
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Торино
0 : 0
Брюгге
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Торино
0
Брюгге
0
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Копенгаген
0 : 4
Брюгге
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
0
Брюгге
4
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Брюгге
1 : 1
Копенгаген
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
Брюгге
1
Копенгаген
1
был в запасе
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
22:05
был в запасе
ХИК
0
Брюгге
3
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Брюгге
0 : 0
Торино
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
был в запасе
Брюгге
0
Торино
0
был в запасе