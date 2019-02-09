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Матч-центр
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Пабло Инсуа
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
Жирона
0 : 2
Уэска
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Жирона
0
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
Уэска
4 : 0
Вальядолид
63'
63'
63'
1.02.2019
1 февр. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
4
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Уэска
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
Уэска
0 : 3
Атлетико
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Уэска
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
Валенсия
2 : 1
Уэска
55'
55'
55'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
Уэска
2 : 2
Вильярреал
53'
53'
53'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
Уэска
0 : 1
Реал
80'
80'
80'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Уэска
2 : 2
Леванте
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
был в запасе
Уэска
2
Леванте
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 24'
Алавес
2
Уэска
1
минуты: 1' - 24'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
был в запасе
Севилья
2
Уэска
1
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
был в запасе
Уэска
0
Эспаньол
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
1
Уэска
0
был в запасе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
Барселона
8 : 2
Уэска
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
был в запасе
Барселона
8
Уэска
2
был в запасе
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
был в запасе
Атлетик
2
Уэска
2
был в запасе