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Хонни Кастро
№19
Защитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 марта 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
Вулверхэмптон
3 : 0
Норвич Сити
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
3
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Вулверхэмптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90'
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Ливерпуль
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Уотфорд
2 : 1
Вулверхэмптон
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90'
27.12.2019
27 дек. 2019
пт
22:45
Вулверхэмптон
3 : 2
Манчестер Сити
27.12.2019
27 дек. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
3
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 2
Вулверхэмптон
33'
33'
33'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Тоттенхэм
65'
65'
65'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
90'
90'
90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Вулверхэмптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
73'
73'
73'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
73'
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Манчестер Сити
0 : 2
Вулверхэмптон
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Манчестер Сити
0
Вулверхэмптон
2
был в запасе
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