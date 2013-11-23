Александр Марков
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 15:00
был в запасе
Салют
0
Нефтехимик
0
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
Химик
1 : 0
Салют
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
минуты: 84' - 90'
Химик
1
Салют
0
минуты: 84' - 90'
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 14:00
был в запасе
Оренбург
3
Салют
0
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе