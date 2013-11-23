Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Марков
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Салют
0
Нефтехимик
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
Ангушт
1 : 1
Салют
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:30
был в запасе
Ангушт
1
Салют
1
был в запасе
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Химик
1 : 0
Салют
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
минуты: 84' - 90'
Химик
1
Салют
0
минуты: 84' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
был в запасе
Оренбург
3
Салют
0
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе