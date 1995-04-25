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Матч-центр
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Никита Чагров
№73
Вратарь
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 апр. 1995 (25) лет
Рост
196
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Тамбов
0
Рубин
0
был в запасе