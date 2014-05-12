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Иван Мельник
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 87'
Сочи
2
Торпедо
3
минуты: 1' - 87'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
45'
45'
45'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
4
Ангушт
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 62' - 90'
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 62' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
0
Сочи
1
минуты: 87' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
был в запасе
Сочи
1
Химик
2
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 83' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 83' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
6:30
минуты: 65' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 65' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 54'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 54'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
41'
41'
41'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 87'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 87'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
Балтика
2 : 1
Сочи
61'
61'
61'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 72' - 90'
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 72' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 57' - 90'
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 57' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Химик
1 : 2
Сочи
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 40'
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 40'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
43'
43'
43'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
минуты: 1' - 64'
Сочи
0
Шинник
0
минуты: 1' - 64'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
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