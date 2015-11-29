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Абдель Ламанж
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Шинник
4 : 0
Зенит-2
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
18:30
Байкал
0 : 2
Шинник
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Байкал
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
Шинник
1 : 2
Факел
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Факел
2
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Спартак-2
2 : 0
Шинник
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Шинник
0 : 2
КАМАЗ
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
13:00
Сибирь
2 : 1
Шинник
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Волга
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Волга
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
Шинник
2 : 1
СКА-Хабаровск
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
Луч
1 : 1
Шинник
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
Шинник
1 : 1
Тюмень
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
0 : 0
Шинник
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 85'
Оренбург
2
Шинник
0
минуты: 1' - 85'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
Шинник
0 : 1
Томь
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:00
Шинник
2 : 1
Тосно
80'
80'
80'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
Шинник
0 : 4
Арсенал
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:30
Зенит-2
2 : 2
Шинник
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
18:30
Шинник
1 : 0
Байкал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Факел
3 : 1
Шинник
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
18:30
Шинник
1 : 1
Спартак-2
20.07.2015
20 июля 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
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