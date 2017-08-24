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Жуниор Фернандес
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
Скендербеу
0 : 0
Динамо
82'
82'
82'
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Скендербеу
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
Динамо
1 : 1
Скендербеу
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90'