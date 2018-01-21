Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Родолфо Пирес Рибейро
№16
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Беневенто
3
Сампдория
2
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
22:45
Сампдория
1 : 2
Лацио
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
22:45
был в запасе
Сампдория
1
Лацио
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Сампдория
4 : 1
Кьево
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
4
Кьево
1
был в запасе