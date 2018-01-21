Хосе Родолфо Пирес Рибейро
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Сампдория
3 : 1
Фиорентина
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
3
Фиорентина
1
был в запасе
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 17:00
был в запасе
Беневенто
3
Сампдория
2
был в запасе
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 22:45
Сампдория
1 : 2
Лацио
3.12.2017 3 дек. 2017 вс 22:45
был в запасе
Сампдория
1
Лацио
2
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Сампдория
4 : 1
Кьево
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
4
Кьево
1
был в запасе