Войцех Павловски
№93
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Интер
2
Удинезе
5
был в запасе
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
8.05.2013 8 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Палермо
2
Удинезе
3
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
Кальяри
0 : 1
Удинезе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Кальяри
0
Удинезе
1
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
был в запасе
Катания
3
Удинезе
1
был в запасе
9.03.2013 9 марта 2013 сб 22:45
Удинезе
1 : 1
Рома
9.03.2013 9 марта 2013 сб 22:45
был в запасе
Удинезе
1
Рома
1
был в запасе
3.03.2013 3 марта 2013 вс 17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
3.03.2013 3 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 21:00
был в запасе
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 22:45
был в запасе
Ювентус
4
Удинезе
0
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
3 : 1
Фиорентина
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
3
Фиорентина
1
был в запасе
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
3
Интер
0
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
Удинезе
1 : 1
Палермо
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 20:00
был в запасе
Удинезе
1
Палермо
1
был в запасе
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 17:00
Удинезе
4 : 1
Кальяри
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
4
Кальяри
1
был в запасе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Удинезе
2 : 2
Парма
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
2
Парма
2
был в запасе
4.11.2012 4 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
4.11.2012 4 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 2
Катания
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
был в запасе
Удинезе
2
Катания
2
был в запасе
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