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Войцех Павловски
№93
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
был в запасе
Интер
2
Удинезе
5
был в запасе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Палермо
2 : 3
Удинезе
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
был в запасе
Палермо
2
Удинезе
3
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
Кальяри
0 : 1
Удинезе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Кальяри
0
Удинезе
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Парма
0 : 3
Удинезе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Парма
0
Удинезе
3
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:00
был в запасе
Катания
3
Удинезе
1
был в запасе
9.03.2013
9 марта 2013
сб
22:45
Удинезе
1 : 1
Рома
9.03.2013
9 марта 2013
сб
22:45
был в запасе
Удинезе
1
Рома
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 1
Удинезе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Пескара
0
Удинезе
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
Удинезе
0 : 0
Наполи
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
21:00
был в запасе
Удинезе
0
Наполи
0
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Удинезе
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
4 : 0
Удинезе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
22:45
был в запасе
Ювентус
4
Удинезе
0
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Удинезе
3 : 1
Фиорентина
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
3
Фиорентина
1
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
3
Интер
0
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Палермо
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Палермо
1
был в запасе
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
Удинезе
4 : 1
Кальяри
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
4
Кальяри
1
был в запасе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012
27 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
0
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Удинезе
2 : 2
Парма
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Парма
2
был в запасе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
4.11.2012
4 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 2
Катания
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Удинезе
2
Катания
2
был в запасе
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