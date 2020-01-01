Аллан (Аллан Маркес Лоурейро)
№5
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 янв. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
14
1
1
3
0