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Лента
Матч-центр
Моя команда
Аллан (Аллан Маркес Лоурейро)
№5
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 янв. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
14
1
1
3
0