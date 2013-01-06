Виллианс Домингос Фернандес
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
6.01.2013 6 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
3
Интер
0
был в запасе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
Сампдория
0 : 2
Удинезе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
был в запасе
Сампдория
0
Удинезе
2
был в запасе
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 17:00
Удинезе
4 : 1
Кальяри
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Удинезе
4
Кальяри
1
минуты: 79' - 90'
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Лацио
3 : 0
Удинезе
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 46'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 46'
4.11.2012 4 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Удинезе
4.11.2012 4 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
1
был в запасе
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Удинезе
2 : 2
Катания
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
был в запасе
Удинезе
2
Катания
2
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Рома
2 : 3
Удинезе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
был в запасе
Рома
2
Удинезе
3
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Удинезе
1 : 0
Пескара
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Удинезе
1
Пескара
0
минуты: 78' - 90'
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 21:45
Наполи
2 : 1
Удинезе
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 21:45
был в запасе
Наполи
2
Удинезе
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 13:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 13:30
был в запасе
Удинезе
0
Дженоа
0
был в запасе
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Торино
0 : 0
Удинезе
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 56'
Торино
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 56'
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
Удинезе
2 : 1
Милан
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
Сиена
2 : 2
Удинезе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 16:00
был в запасе
Сиена
2
Удинезе
2
был в запасе
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 19:00
Удинезе
1 : 4
Ювентус
2.09.2012 2 сент. 2012 вс 19:00
был в запасе
Удинезе
1
Ювентус
4
был в запасе
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:00
Фиорентина
2 : 1
Удинезе
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Фиорентина
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 46'