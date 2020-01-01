Бранимир Хргота
№17
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
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0
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