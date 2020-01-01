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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бранимир Хргота
№17
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
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Айнтрахт
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