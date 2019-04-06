Бранимир Хргота
№17
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Айнтрахт
6.04.2019 6 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Бавария
3
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
Аугсбург
1 : 3
Айнтрахт
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Айнтрахт
3
был в запасе
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
2.11.2018 2 нояб. 2018 пт 22:30
был в запасе
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
был в запасе
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
Айнтрахт
7 : 1
Фортуна
19.10.2018 19 окт. 2018 пт 21:30
был в запасе
Айнтрахт
7
Фортуна
1
был в запасе