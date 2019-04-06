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Лента
Матч-центр
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Бранимир Хргота
№17
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Швеция
Дата рождения
12 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Айнтрахт
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Айнтрахт
0 : 3
Бавария
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Бавария
3
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
1 : 2
Вольфсбург
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Айнтрахт
1
Вольфсбург
2
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
Аугсбург
1 : 3
Айнтрахт
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Айнтрахт
3
был в запасе
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:30
Айнтрахт
7 : 1
Фортуна
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
7
Фортуна
1
был в запасе