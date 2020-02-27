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Лента
Матч-центр
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Ву Лей
№24
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Китай
Дата рождения
19 нояб. 1991 (28) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 67' - 67'
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 67' - 67'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'