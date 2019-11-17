Хасан Али Калдырым
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
9 дек. 1989 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 22:45
Андорра
0 : 2
Турция
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 22:45
был в запасе
Андорра
0
Турция
2
был в запасе
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 20:00
Турция
0 : 0
Исландия
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 20:00
был в запасе
Турция
0
Исландия
0
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Исландия
2 : 1
Турция
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Исландия
2
Турция
1
минуты: 1' - 90'
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
Турция
2 : 0
Франция
8.06.2019 8 июня 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
2
Франция
0
минуты: 1' - 90'
25.03.2019 25 марта 2019 пн 20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
24'
24'
24'
25.03.2019 25 марта 2019 пн 20:00
24'
минуты: 1' - 90'
Турция
4
Молдавия
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Албания
0 : 2
Турция
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Албания
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'