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Хасан Али Калдырым
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
9 дек. 1989 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
Андорра
0 : 2
Турция
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Андорра
0
Турция
2
был в запасе
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
Турция
0 : 0
Исландия
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
был в запасе
Турция
0
Исландия
0
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Исландия
2 : 1
Турция
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Исландия
2
Турция
1
минуты: 1' - 90'
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
Турция
2 : 0
Франция
8.06.2019
8 июня 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
2
Франция
0
минуты: 1' - 90'
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
24'
24'
24'
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
24'
минуты: 1' - 90'
Турция
4
Молдавия
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Албания
0 : 2
Турция
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Албания
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'