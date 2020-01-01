Гуидо Бургшталлер
№19
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шальке-04
13
0
1
3
0