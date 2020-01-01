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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гуидо Бургшталлер
№19
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шальке-04
13
0
1
3
0