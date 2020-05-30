Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Гуидо Бургшталлер
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Шальке-04
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Шальке-04
0 : 1
Вердер
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 80' - 90'
Шальке-04
0
Вердер
1
минуты: 80' - 90'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
18'
18'
18'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 74'
Фортуна
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 74'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
был в запасе
Шальке-04
0
Аугсбург
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Шальке-04
16.05.2020
16 мая 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Боруссия
4
Шальке-04
0
минуты: 46' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
80'
80'
80'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 59' - 90'
Кельн
3
Шальке-04
0
минуты: 59' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Шальке-04
0 : 5
РБ Лейпциг
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Падерборн
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Падерборн
1
был в запасе
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Герта
0
Шальке-04
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Бавария
5
Шальке-04
0
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
90'
90'
90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Унион
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Шальке-04
3 : 3
Фортуна
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
3
Фортуна
3
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Аугсбург
2
Шальке-04
3
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Боруссия
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры