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Лента
Матч-центр
Моя команда
Филип Младенович
№22
Защитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Сербия
Дата рождения
15 авг. 1991 (28) лет
Рост
180
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
55'
55'
55'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лехия
2
Брондбю
1
минуты: 1' - 90'