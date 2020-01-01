Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Никола Максимович
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Наполи
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 нояб. 1991 (28) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
12
1
0
3
0