Никола Максимович
№19
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 нояб. 1991 (28) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
12
1
0
3
0