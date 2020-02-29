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Никола Максимович
№19
Защитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 нояб. 1991 (28) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
79'
79'
79'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
Милан
1 : 1
Наполи
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
16'
48'
16'
48'
16'
48'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
16'
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
7'
7'
7'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Наполи
4
был в запасе