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Лента
Матч-центр
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Кэри Арнасон
№4
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Исландия
Дата рождения
13 окт. 1982 (37) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
20:00
Аполлон
2 : 0
Абердин
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
2
Абердин
0
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
Абердин
2 : 1
Аполлон
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:45
был в запасе
Абердин
2
Аполлон
1
был в запасе