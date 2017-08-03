Кэри Арнасон
№4
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Исландия
Дата рождения
13 окт. 1982 (37) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 20:00
Аполлон
2 : 0
Абердин
3.08.2017 3 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Аполлон
2
Абердин
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Абердин
2 : 1
Аполлон
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
был в запасе
Абердин
2
Аполлон
1
был в запасе