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Лента
Матч-центр
Моя команда
Адриан Винтер
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 июля 1986 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Наполи
2 : 0
Цюрих
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Цюрих
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Цюрих
1 : 3
Наполи
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 67'
Цюрих
1
Наполи
3
минуты: 1' - 67'