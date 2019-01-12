Самуэле Лонго
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 15:00
был в запасе
Леганес
1
Уэска
0
был в запасе
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 22:45
был в запасе
Уэска
2
Бетис
1
был в запасе
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 14:00
Валенсия
2 : 1
Уэска
82'
82'
82'
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 14:00
минуты: 67' - 90'
Валенсия
2
Уэска
1
минуты: 67' - 90'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:30
Уэска
2 : 2
Вильярреал
90'
90'
90'
90'
90'
90'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 20:30
90'
был в запасе
Уэска
2
Вильярреал
2
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 18:15
Уэска
0 : 1
Реал
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 18:15
был в запасе
Уэска
0
Реал
1
был в запасе
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 15:00
был в запасе
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Алавес
2
Уэска
1
минуты: 81' - 90'
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:45
минуты: 77' - 90'
Севилья
2
Уэска
1
минуты: 77' - 90'
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 13:00
был в запасе
Вальядолид
1
Уэска
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 13:00
Уэска
1 : 1
Жирона
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 13:00
был в запасе
Уэска
1
Жирона
1
был в запасе
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 23:00
минуты: 1' - 56'
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 56'
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
76'
76'
76'
21.09.2018 21 сент. 2018 пт 22:00
был в запасе
Уэска
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018 14 сент. 2018 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 19:30
Барселона
8 : 2
Уэска
2.09.2018 2 сент. 2018 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
8
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018 27 авг. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 77'
Атлетик
2
Уэска
2
минуты: 1' - 77'