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Самуэле Лонго
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 янв. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2012/2013
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Леганес
1
Уэска
0
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
22:45
был в запасе
Уэска
2
Бетис
1
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
Валенсия
2 : 1
Уэска
82'
82'
82'
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 67' - 90'
Валенсия
2
Уэска
1
минуты: 67' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
Уэска
2 : 2
Вильярреал
90'
90'
90'
90'
90'
90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
20:30
90'
был в запасе
Уэска
2
Вильярреал
2
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
Уэска
0 : 1
Реал
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
18:15
был в запасе
Уэска
0
Реал
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
Сельта
2 : 0
Уэска
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Сельта
2
Уэска
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
Алавес
2 : 1
Уэска
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Алавес
2
Уэска
1
минуты: 81' - 90'
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 1
Уэска
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
22:45
минуты: 77' - 90'
Севилья
2
Уэска
1
минуты: 77' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
Уэска
0 : 2
Эспаньол
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Уэска
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
1
Уэска
0
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
Уэска
1 : 1
Жирона
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:00
был в запасе
Уэска
1
Жирона
1
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
Атлетико
3 : 0
Уэска
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 56'
Атлетико
3
Уэска
0
минуты: 1' - 56'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Реал Сосьедад
76'
76'
76'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
22:00
был в запасе
Уэска
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
Уэска
0 : 1
Райо Вальекано
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Уэска
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
Барселона
8 : 2
Уэска
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
8
Уэска
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
Атлетик
2 : 2
Уэска
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 77'
Атлетик
2
Уэска
2
минуты: 1' - 77'