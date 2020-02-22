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Адам Смит
№15
Защитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
29 апр. 1991 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Борнмут
90'
90'
90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
90'
90'
90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
13'
13'
13'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
70'
70'
70'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 1
Борнмут
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
3
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Борнмут
1 : 3
Манчестер Сити
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Борнмут
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 68'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Борнмут
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
43'
43'
43'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'