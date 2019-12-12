Огений Онази
№17
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
25 дек. 1992 (27) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Базель
2 : 0
Трабзонспор
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'