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Фернандо Пачеко
№1
Вратарь
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 мая 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
Мальорка
1 : 0
Алавес
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
Алавес
1 : 1
Бетис
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Барселона
4 : 1
Алавес
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Гранада
3 : 0
Алавес
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
3 : 0
Вальядолид
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90'
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