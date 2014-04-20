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Хосе Антонио Дельгадо Вильяр
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
86'
86'
86'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
Барселона
3 : 1
Бетис
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
Бетис
1 : 2
Малага
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:59
минуты: 78' - 90'
Бетис
1
Малага
2
минуты: 78' - 90'
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
Леванте
1 : 3
Бетис
28.03.2014
28 марта 2014
пт
-:-
был в запасе
Леванте
1
Бетис
3
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
23.03.2014
23 марта 2014
вс
19:00
минуты: 27' - 90'
Бетис
0
Атлетико
2
минуты: 27' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Эльче
0 : 0
Бетис
76'
76'
76'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эльче
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
Бетис
2 : 0
Хетафе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
20:00
минуты: 64' - 90'
Бетис
2
Хетафе
0
минуты: 64' - 90'
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
Вильярреал
1 : 1
Бетис
2.03.2014
2 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 83'
Вильярреал
1
Бетис
1
минуты: 1' - 83'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
0 : 2
Атлетик
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 61'
Бетис
0
Атлетик
2
минуты: 1' - 61'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Бетис
11'
11'
11'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5 : 0
Бетис
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
5
Бетис
0
был в запасе
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
65'
65'
65'
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 69'
Сельта
4
Бетис
2
минуты: 1' - 69'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
22'
22'
22'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 75' - 90'
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 75' - 90'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
минуты: 73' - 90'
Бетис
0
Альмерия
1
минуты: 73' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 60'
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 60'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
45'
45'
45'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Севилья
4
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
64'
64'
64'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 74'
Бетис
1
Барселона
4
минуты: 1' - 74'
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