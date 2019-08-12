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Лента
Матч-центр
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Юлиан Корб
№4
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 марта 1992 (28) лет
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
19:30
был в запасе
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
был в запасе