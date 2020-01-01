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Лента
Матч-центр
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Хавьер Манкильо
№21
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 мая 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Ньюкасл Юнайтед
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