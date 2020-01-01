Хавьер Манкильо
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 мая 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ньюкасл Юнайтед
10
0
1
3
0