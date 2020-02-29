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Хавьер Манкильо
№21
Защитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 мая 1994 (26) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
88'
88'
88'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
73'
73'
73'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Брайтон & Хов
44'
44'
44'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:30
минуты: 67' - 90'
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 67' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Уотфорд
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Уотфорд
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
Тоттенхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:30
был в запасе
Тоттенхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Норвич Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Норвич Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'