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Лента
Матч-центр
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Оливер Торрес
№30
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 нояб. 1994 (25) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
14
1
2
4
0