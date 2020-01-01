Оливер Торрес
№30
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 нояб. 1994 (25) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
14
1
2
4
0