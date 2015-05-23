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Янис Бласвич
№21
Вратарь
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2011/2012
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
9.05.2015
9 мая 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
9.05.2015
9 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Байер
0
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Боруссия
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Боруссия
1
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
Хоффенхайм
1 : 4
Боруссия
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
1
Боруссия
4
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
6.02.2015
6 февр. 2015
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
6.02.2015
6 февр. 2015
пт
22:30
был в запасе
Шальке-04
1
Боруссия
0
был в запасе
3.02.2015
3 февр. 2015
вт
22:00
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
3.02.2015
3 февр. 2015
вт
22:00
был в запасе
Боруссия
1
Фрайбург
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Штутгарт
0 : 1
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Боруссия
1
был в запасе
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:30
Байер
1 : 1
Боруссия
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
17:30
был в запасе
Байер
1
Боруссия
1
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:30
Вольфсбург
1 : 0
Боруссия
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Боруссия
0
был в запасе
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:30
Боруссия
3 : 1
Хоффенхайм
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
17:30
был в запасе
Боруссия
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
18:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
18:30
был в запасе
Боруссия
1
Майнц
1
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Боруссия
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
1
Боруссия
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
4
Шальке-04
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
18:30
Фрайбург
0 : 0
Боруссия
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
18:30
был в запасе
Фрайбург
0
Боруссия
0
был в запасе