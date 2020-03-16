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Лента
Матч-центр
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Мехди Зеффан
№18
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Алжир
Дата рождения
19 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'