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Робер (Роберто Антонио Корреа Силва)
№20
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2012/2013
2011/2012
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Эйбар
2
Атлетико
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
был в запасе
Валенсия
1
Эйбар
0
был в запасе
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Эйбар
3
Гранада
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
был в запасе
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 83'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 83'