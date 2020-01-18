Робер (Роберто Антонио Корреа Силва)
№20
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 23:00
был в запасе
Эйбар
2
Атлетико
0
был в запасе
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:00
был в запасе
Валенсия
1
Эйбар
0
был в запасе
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 23:00
был в запасе
Эйбар
3
Гранада
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
был в запасе
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 20:00
был в запасе
Атлетико
3
Эйбар
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
был в запасе
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 83'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 83'