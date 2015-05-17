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Альваро Арройо
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Хетафе
1 : 1
Эйбар
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Эйбар
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
21:45
минуты: 89' - 90'
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
минуты: 89' - 90'
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
Барселона
6 : 0
Хетафе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
6
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 74'
Хетафе
0
Леванте
1
минуты: 1' - 74'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
Атлетик
4 : 0
Хетафе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Атлетик
4
Хетафе
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
1
Вильярреал
1
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Атлетико
2
Хетафе
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
Малага
3 : 2
Хетафе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
23:59
был в запасе
Малага
3
Хетафе
2
был в запасе
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Хетафе
2
Эспаньол
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
Валенсия
1 : 0
Хетафе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
был в запасе
Валенсия
1
Хетафе
0
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Хетафе
2
Севилья
1
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 84'
Альмерия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 84'
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
0
Реал
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Эйбар
2
Хетафе
1
был в запасе
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
4.01.2015
4 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
89'
89'
89'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:00
Хетафе
0 : 0
Эльче
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Эльче
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
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