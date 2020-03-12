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Лента
Матч-центр
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Доминик Кор
№28
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
31 янв. 1994 (26) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
0
Базель
3
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
был в запасе