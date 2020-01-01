Андре Алмейда
№34
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бенфика
1
0
0
0
0