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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андре Алмейда
№34
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
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