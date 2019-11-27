Андре Алмейда
№34
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
РБ Лейпциг
2 : 2
Бенфика
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
2
Бенфика
2
минуты: 1' - 90'
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 23:00
Лион
3 : 1
Бенфика
5.11.2019 5 нояб. 2019 вт 23:00
был в запасе
Лион
3
Бенфика
1
был в запасе
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Бенфика
2 : 1
Лион
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Бенфика
2
Лион
1
был в запасе