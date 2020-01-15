Райан Беннетт
№5
Защитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 марта 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 20:31
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе