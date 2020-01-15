Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Райан Беннетт
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Лестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 марта 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
22:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
Вулверхэмптон
0 : 0
Манчестер Юнайтед
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:31
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе