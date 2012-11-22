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Матч-центр
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Коля Пуш
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Металлист
2 : 0
Байер
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Металлист
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Байер
3 : 0
Рапид
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Байер
3
Рапид
0
был в запасе