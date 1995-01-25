Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Денис Кавлинов
№77
Вратарь
Подписаться
Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 янв. 1995 (25) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
был в запасе
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Химки
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
2
Химки
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Спартак-2
3
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'