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Лента
Матч-центр
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Евгений Стешин
№4
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
194
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 89' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 89' - 90'