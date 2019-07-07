Евгений Стешин
№4
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
194
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 89' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 89' - 90'