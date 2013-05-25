Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Серж Дебле
№42
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 90'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
17:00
Химки
2 : 1
Спартак-Нальчик
7', 82'
7', 82'
7', 82'
14.05.2013
14 мая 2013
вт
17:00
7', 82'
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
6.05.2013
6 мая 2013
пн
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
Химки
6.05.2013
6 мая 2013
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Химки
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
Химки
0 : 0
Новокузнецк
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 90'
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
Енисей
2 : 1
Химки
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
14:00
минуты: 1' - 12'
Енисей
2
Химки
1
минуты: 1' - 12'
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0 : 0
Урал
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 85'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 85'
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
17:00
Химки
0 : 0
Нефтехимик
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 80'
Химки
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 80'
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
Химки
0 : 1
Уфа
19.03.2013
19 марта 2013
вт
18:00
минуты: 68' - 90'
Химки
0
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
Балтика
1 : 1
Химки
12.03.2013
12 марта 2013
вт
19:00
минуты: 79' - 90'
Балтика
1
Химки
1
минуты: 79' - 90'
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
17:00
Шинник
2 : 2
СКА-Хабаровск
23.11.2012
23 нояб. 2012
пт
17:00
минуты: 62' - 88'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 62' - 88'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Урал
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
11:00
минуты: 74' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Урал
2
минуты: 74' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Нефтехимик
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
11:00
минуты: 1' - 40'
СКА-Хабаровск
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 40'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 39'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 39'
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
Химки
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 44'
Химки
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 44'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 56' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 56' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Томь
2 : 2
СКА-Хабаровск
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
минуты: 73' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 73' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
90'
90'
90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
минуты: 60' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
минуты: 60' - 90'
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 45' - 90'
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 45' - 90'
Показать все игры